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Собянин рассказал о поддержке столичной промышленности в 2023 году

17:03
  • пятница
  • 10 марта 2023

Мэр отметил эффективность субсидий на лизинг для столичных промпредприятий

Субсидии Москвы на лизинг способствуют росту промышленного производства в столице. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Сергей Собянин.

"Выделили столичным производителям больше 107 млн руб. на лизинг с начала года. Это треть от всего объема средств, выданных на эти цели в 2022 году", - говорится в сообщении.

Субсидии получили четыре производителя: мясной и хлебобулочной продукции; агрегатов авиационных топливных, гидравлических и электрических систем; электронных решений для автотранспорта. По словам мэра, они дают работу почти 2 тысяч человек.

Одним из получателей стал мясоперерабатывающий завод "Царицыно", который поставляет мясную продукцию почти в 340 городов России. Предприятие взяло в лизинг новое оборудование и теперь сможет увеличить объем производства и расширить ассортимент.

Кроме возмещения затрат по лизингу, промышленные предприятия могут получить и другие виды субсидий размером до 100 млн и 200 млн рублей в год.

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