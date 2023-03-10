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Школьники в Москве отравились из-за антисептика в кулере

17:38
  • пятница
  • 10 марта 2023

Детей забрали в больницу

В московской школе "Покровский квартал" несколько учеников отравились, выпив воды из кулера, сообщил директор учреждения Павел Терехов.
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"Вечером, 9 марта, трое учеников 5-го класса брызнули антисептиком в кулер с водой. А сегодня, 10 марта, несколько детей обратились с жалобами на тошноту. Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и сообщила о случившемся родителям", - цитирует директора "Интерфакс".

Он добавил, что дети прошли обследование в больнице. Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно.

Ранее в СК сообщили, что на месте происшествия работают следователи столичного управления, выполняются проверочные мероприятия.

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Кулер в школе
Кулер в школе
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