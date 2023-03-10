Ведают, что творят: в Британии придумали гендерно-нейтрального Бога

Простые верующие - в недоумении

Англиканская церковь изучает важнейший вопрос: исключать ли полностью обращение "отче наш" из Pater Noster или просто заменить "отче" на "родитель". Также обсуждается возможность перестать использовать в молитвах местоимения мужского пола "он" и "его". Государственная христианская церковь королевства всерьез задумалась над идеей "гендерно-нейтрального Бога". На данный момент реакция британского общества - "они доиграются". Но тем не менее инициативу поддержали 15% жителей Великобритании, в основном молодежь. Обработку остальной части безбожники в рясах явно продолжат.

"Во имя родителя, ребенка и святого неопознанного духа". Видимо, как-то так, по логике прогрессивных англиканских реформаторов, должна звучать сакральная тринитарная формула. Которой, на минуточку, больше 2000 лет. Но все эти "отец" и "сын" в наши дни безбожно устарели. Специальная комиссия рассмотрит вопрос "гендерной справедливости" уже этим летом.

Не все так однозначно - в том числе и в случае с Богом. Тот, кто выглядит, как мужчина, и носит бороду, в наши дни не обязательно "он", посчитала Епископальная церковь Шотландии еще в 2010-м. Шведские евангелисты, на тот момент возглавляемые женщиной, в 2017-м отказались от использования слов "Господь" и "он". Подчеркнув, что "Бог" - это что-то среднее.

"Бог нам - отец, а церковь - мать, как говорят священнослужители, как говорит церковь. Все христианские церкви это выражение используют. Я думаю, так оно и останется. Для всех верующих Бог всегда будет отцом", - отметил Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

Что в Швеции, что в Великобритании толерантное новшество не оценили. И это мягко сказать. Согласно последним опросам Daily Mail, "за" то, чтобы считать Бога гендерно-нейтральным, выступили лишь 15% респондентов. Категорически против 65%.

"К таким вещам нельзя легкомысленно относиться. Вы играете с верой. Вы играете с церковной литургией. Быть частью традиции - значит помнить, откуда вы вышли. Это все вопрос идентичности", - сказал пастор Майкл Ловегрен.

"Бога называют "отцом", он не может быть заменен "матерью" без изменения значения, а также не может быть гендерно нейтрализован "родителем" без потери смысла", - написала, в свою очередь, The Guardian.

Скажи мне, кто твой Бог, и я скажу, кто ты.

"На самом деле у нас есть четыре варианта. Если вы называете Богом кого-то абстрактного и используете местоимение "оно" - то становитесь буддистом. Если "они" - это политеизм. Например, индуизм. Если для вас Бог "она", то это древние религии плодородия. Гея тому пример. Ну и, наконец, если для вас Бог - "он", то вам по пути с христианством", - объяснил бывший священник англиканской церкви Гэвин Рой Пелхэм Эшенден.

Иисуса играет небинарная актриса, Иуда был женщиной, а среди апостолов - геи, лесбиянки и прочие извращенцы всех мастей: такая вот незамысловатая постановка легендарной рок-оперы "Иисус Христос суперзвезда" на подмостках университетского театра Эдинбурга.

Бинго Эллисон - первый открытый небинарный священник англиканской церкви просвещает паству. Удивительная во всех смыслах история.

"Сейчас мой гендер изменился, и я использую местоимение "они" или "их". Я испытала просветление, когда семь лет назад читала Ветхий Завет. Там было сказано, что в Божьем творении есть место для перемен и преобразований. То, что вы созданы одним образом, не значит, что вы не можете жить по-другому. Тяжелее всего, конечно, пришлось моей супруге. Она думала, что выходит замуж за натурала. К тому же у нас с ней трое детей", - говорит Эллисон.

Зато теперь "оно" может выйти замуж. Еще одна лавстори, на этот раз - от двух пожилых англиканских батюшек с разных концов Земли, тому наглядное доказательство. Сначала зарегистрировали гражданский союз. А затем пошли в церковь и получили благословение - как состоящие в браке по закону страны, но не канонам церкви. Плачущие родственники, цветы, церковное богослужение. Но это в терминологии англиканской церкви не венчание, а благословление. Такое с февраля этого года могут получить однополые пары, состоящие в зарегистрированном союзе. Сущие пустяки, всего-то поменяли пару слов в тексте молитвы "Веры и Любви". Решение с минимальным перевесом голосов принято синодом англиканской церкви после долгих и продолжительных дискуссий. Все претензии, резюмирует Архиепископ Кентерберийский, направляйте в Вестминстерский дворец. Ведь у духовного решения исключительно светская подоплека.

"Англиканская церковь - это церковь государственная, которую возглавляет монарх, и с этой точки зрения эта церковь не может не быть в политике, не может не быть политизированной. Конечно, она - политизированная", - объясняет Роман Лункин, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН.

В 1536 году английский король Генрих VIII порвал все отношения с Папой Римским. За то, что тот отказался разводить его с первой женой. Их впоследствии, как известно, будет шесть. А у Лондона появится своя церковь во главе с монархом. Уже в наши дни церковь империи, над которой когда-то не заходило солнце, может вернуться к первоначальным размерам пусть большого, но Вестминстерского прихода. Глобальный Юг, а это 75% всех англикан планеты, новомодные тренды воспринял в штыки. Архиепископы Нигерии, Южного Судана, Чили, Конго, Мьянмы, Бангладеш, Уганды и Александрии выпустили соответствующее обращение. Грядет новая великая схизма!

"Полагаю, что ситуация серьезная. Люди хотят все-таки в Бога верить. Библию как основной вероучительный источник рассматривать, в которой все эти вещи прояснены. Им совершенно не интересно, что под повестку надо подстраиваться. Все-таки люди хотят остаться христианами. Вполне возможно, что эти англикане в будущем станут православными. Такие случаи уже бывали. Благо, сейчас активизировалась православная миссия именно в Африке", - указал Роман Силантьев, профессор, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета.

Ведь в погоне за модными трендами Англиканская церковь атакует саму суть христианской веры, ее незыблемые основы и ценности. Из Ватикана с интересом наблюдают за происходящим. Святой престол пока худо-бедно держится, но и это, по всей видимости, лишь вопрос времени.

"Это - политическое христианство. Такая повестка. Соответственно, надо все под левацкую повестку подстраивать. Поэтому сначала у Бога будет несколько полов. Потом Бога вообще отменят. Мы уже пережили такое, когда большевики пришли к власти. Теперь большевики пришли к власти там. Поэтому, собственно, левацкая повестка как таковая обязательно будет уничтожать традиционные ценности в любом их виде. Если традиционные ценности утверждают, что семья это хорошо, старших надо слушать, детей рожать, то леваки все сделают наоборот. Естественно, это касается и религии", - продолжает Силантьев.

И цитата "Прости их, Господи, ибо не ведают они, что творят" тут вряд ли применима. В рядах церкви - люди отнюдь не глупые, с прекрасным образованием и безупречным знанием священных текстов. В частности - ветхозаветной истории Содома и Гоморры. Там такое уже было. И независимо от гендера создателя его терпение все же лучше лишний раз не испытывать. Может ведь и наказать. По-отечески.

Матвей Шестаков, Елена Мекертычева, Антон Нагорный, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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