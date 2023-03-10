"Мой диагноз... Неважно": какое будущее ждет Джо Байдена

Оправданы ли разговоры о недееспособности президента США?

Половину времени он не знает, где находится - так бывший врач Белого дома Ронни Джексон отзывается о здоровье президента США. Медик уверен, что снижение когнитивных функций Джо Байдена может привести к катастрофическим последствиям для страны.

Необходимость введения обязательного тестирования на умственную работоспособность для политиков старше 75 лет сейчас очень активно продвигается в американском обществе. Штаты можно понять - у них на носу выборы, на которые восьмидесятилетний Байден планирует идти. Но демократы против тестов. Дедушка, конечно старенький, иногда жмет руку пустоте, часто падает на трапах и вообще известен своими оговорками и тем, что подвисает во время выступлений, но это не значит, что у него плохо с головой, уверены сторонники.

У Джо Байдена теперь новое прозвище: вместо "сонного Джо" его называют "всадником без головы". И не только потому, что у 46-го президента очевидные когнитивные проблемы, но ещё и потому, что за последние 10 дней он дважды пытался убедить публику, что в его голове есть мозг. Причем обе истории смахивали на рассказы сумасшедшего из фильма ужасов. Западные журналисты в шоке.

История от Байдена №1: "После двух трепанаций черепа у меня была медсестра по имени Перл Нельсон. Она приходила и делала вещи, которым, я думаю, не учат в школе медсестер. Она наклонялась и дышала на меня, чтобы убедиться, что у нас есть человеческая связь".

История от Байдена №2: "У меня были ужасные головные боли. Мне поставили диагноз... Ну, неважно. Им пришлось пару раз вскрыть мне макушку, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг".

И хотя Байден позже пояснил, что о поисках мозга он пошутил, но, дело в том, что американцам уже давно не до шуток. Рейтинг одобрения президента по-прежнему критично низкий и колеблется в районе 38 процентов, а конгрессмены-республиканцы регулярно направляют депутатские запросы с требованием принудительно обследовать Байдена на предмет психического здоровья.

"Он напоминает мне восковую фигуру мадам Тюссо. Он выходит, его заводят, и он излагает тезисы, которые ему преподносит его теневое правительство, персонал, стоящий за ним. Байден действительно показывает, что неспособен справляться со своими обязанностями. И я действительно присоединилась к требованию о проведение теста на проверку когнитивные способностей президента", - сказала Клаудия Тенни, член Палаты представителей США от республиканцев.

Справедливости ради надо сказать, что в феврале Байден все же проходил ежегодный медицинский осмотр. И в заключении врач Белого дома даже написал, что президент здоров и энергичен, только вот ни журналисты, ни эксперты, ни рядовые американцы этим позитивным результатам не верят.

"Моя претензия такова: его обследовали несколько врачей, но не проводили МРТ, в отчете я не увидел ни слова об этом. Хочу сказать доктору О’Коннору: с 1980-х годов мы не просто тщательно осматриваем людей и заключаем, что у них нет рассеянного склероза, параличей или водянки головного мозга, которые могли бы быть причиной снижения когнитивных функций. Мы делаем МРТ! Где его результаты? И где результаты когнитивного тестирования? Этот президент ежедневно допускает оплошности, связанные с когнитивными функциями", - заявил доктор Марк Сигал.

Байден не просто допускает оговорки, а несет чушь - путает страны, разговаривает с умершими конгрессменами, рассказывает выдуманные истории. Например, о том, что его сын погиб во время военной операции в Ираке. А на самом деле он умер от злокачественной опухали. Ну, а еще Джо даже забыл, когда познакомился со своей Джилл - второй женой.

Джилл, как и положено первой леди, президента постоянно оправдывает, защищает и всех пытается убедить, что Джо хоть и 80 лет, но здравомыслие его еще не покинуло. Возможно, семейство Байденов считает, что журналисты и республиканцы над ними издеваются, но на самом деле это не так. Просто большинство напугано состоянием президента. Ведь если он не может держаться на ногах (на этой неделе Байден опять чуть не упал на трапе), не может четко сформулировать мысль, не может запомнить имена и должности членов своего же правительства, тогда как он может принимать решения, от которых зависит не только судьба США, но и всего мира?

Американские журналисты предполагают, что недееспособный Байден занимает свой пост исключительно потому, что это кому-то выгодно.

"Мы наивно предполагали, что Джо Байден столкнется с трудностями во время праймериз 2020 года. Старческое слабоумие Байдена казалось весьма очевидным - таким оно и было. Но что мы упустили, так это то, как сильно изменилась Демократическая партия. Предвыборная кампания Джо Байдена никогда не была про него самого: на его месте мог быть кто угодно - глупый или умный, старый или молодой, живой или мертвый! Кандидат сам по себе не имел значения. Важна была должностная власть - демократы просто хотели заполучить этот пост", - отметил ведущий Fox News Такер Карлсон.

Прежде всего Байдена считают, по его же выражению, дураком, потому что он, ну или его теневое правительство, принимает такие решения, которые не только толкают мир к Третьей мировой войне, но и запускает механизм самоуничтожения Америки. Например, 9 марта Байден представил Конгрессу такой проект бюджета на 2024 год, который, по мнению республиканцев, невозможно воспринимать всерьез.

Кстати, расходы Байден урезать не собирается - напротив, его аппетиты растут. Например, на поддержку Украины американский президент заложил более 6 миллиардов долларов, увеличено и финансирование Пентагона - Байден готов отдать военным 842 миллиарда долларов, на 26 миллиардов больше, чем в этом году. То есть уже сейчас можно сделать вывод, какие у Вашингтона планы на 2024 год. Явно не мирные. И политологи уже заявили, что с такими идеями Байден даже если и доживет до выборов 2024 года, то выиграть их не сможет. Тем более, что Трамп как кандидат в президенты уже предлагает прекратить финансовую поддержку Украины и, более того, утверждает, что сможет урегулировать конфликт между Киевом и Москвой ровно за 24 часа. А на вторые сутки Трамп, видимо, начнет строить обещанные футуристические "города свободы", летающие машины и "ульи промышленности".

И в эту утопическую сказку американцы готовы верить. По крайней мере, сейчас именно Трамп лидирует на внутрипартийных выборах Республиканской партии. И это плохие новости для старика Байдена, у которого хоть и есть мозги, но, как оказалось, не хватает ума сделать Америку снова великой.

Вера Щирова, Антон Нагорный, Екатерина Симанович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"