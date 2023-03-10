Петля Анаконды: США видят в Грузии второй фронт против Москвы

Запасные варианты - Армения и Киргизия

В Грузии протестующие теперь требуют отставки правительства, звучат призывы вернуть под контроль Тбилиси Абхазию, которая в 2008 году была признана Россией в качестве суверенного и независимого государства. Последнее вполне ожидаемо, ведь все наблюдатели хором говорили, что все эти протесты против закона об иноагентах были нужны исключительно для открытия для Москвы второго фронта.

На наших глазах в противостоянии Грузии и американских марионеточных иноагентов Грузия, похоже, проиграла. И, в общем-то, очень бедную и несчастную страну снова принесут в жертву. Показав на её примере, что бывает, когда паршивая овца отбивается от прозападного стада и пытается выстраивать свою жизнь так, как выгодно ей.

7 марта, сразу после того, как парламент страны принял в первом чтении закон "О прозрачности иностранного влияния" или, как его еще называют, об иноагентах, в центре Тбилиси начали собираться люди. Документ, призванный защитить суверенитет Грузии, активисты провозгласили пророссийским актом и заявляли, что пришли защищать европейское будущее страны.

Протест, который активисты заявляли как мирный, быстро перерос в столкновения с полицией. В толпе явно работали активисты - по сути, те самые иноагенты, которых готовили заранее. В правоохранителей полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Затем толпа пошла на штурм парламента. И еще больше распалилась после первых задержаний. Остудили пыл протестующих лишь водометы и слезоточивый газ. Итог трех дней активного противостояния - 130 задержанных и десятки пострадавших с обеих сторон. И сразу же на КПП Верхний Ларс образовалась большая очередь из желающих вернуться россиян. Причем те, кто покинул страну после начала спецоперации на Украине, испугались больше не грузинских протестов, а как раз принятия закона об иноагентах, под который могли подпасть в случае его окончательно принятия.

Впрочем, 9 марта парламентское большинство приняло решение закон отозвать и начать разъяснительные встречи с избирателями. Но разве это было нужно заокеанским спонсорам и вдохновителям протеста?

"Запад недоволен тем, что ему могут перекрыть лазейки для финансирования прозападных политических сил в Грузии. Понятно, что речь идет не о прямом финансировании партий. Но там и неправительственные организации, там и СМИ. Я, кстати, напомню, что в этом смысле данный закон несколько более либеральный, чем американский и чем российский. Потому что он предусматривает соответствующее регулирование деятельности только юридических, а не физических лиц. Такая облегченная версия того закона, который изначально появился в США и который американцами активно используется в качестве карательного инструмента", - отметил Константин Косачев, заместитель председателя Совета федерации России.

Американский закон об иноагентах появился еще в 1938 году при президенте Рузвельте для пресечения вражеской пропаганды фашистской Германии. Но почти сто лет спустя на корню душит то, о чем в Штатах так любят говорить - демократию. Особенно после поправок, которые были внесены в документ в 2007 году. Примечательно, что в грузинском парламенте были представлены две версии закона, и, как видно даже при беглом взгляде, американская - несоизмеримо жестче. Например, сумма штрафа за нарушения в 25 раз больше, предусмотрена и уголовная ответственность. И так по всем статьям.

Грузинские депутаты в первом чтении приняли свой вариант, но и это не помогло. Открытые угрозы тут же посыпались из Госдепа: "У нас есть инструменты, которые позволят нам привлечь к ответственности любого, кто виновен в подавлении того, что можно назвать универсальным правом человека".

А Европе старшим товарищам послушно поддакивал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель: "Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС. Это противоречит заявленной цели Грузии по вступлению в Европейский союз, которую поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии. Его окончательное принятие может иметь серьезные последствия для наших отношений".

Подавляющее большинство, конечно, очень громко сказано. У парламента Грузии протестовали максимум 10 тысяч человек. Но для западных кураторов лиха беда начало. Сценарий отработан на Украине, методички составлены. И вот уже западные издания все как один публикуют на первых полосах фото - беззащитная женщина пытается прикрыться от мощной струи из брандспойта флагом Евросоюза. Чем не символ новой грузинской революции. Примечательно, что по всему Тбилиси немало украинских флагов. А дальше - как снежный ком. Продолжение противостояния, о чем уже объявила грузинская оппозиция, несмотря на отзыв закона, провокации, возможно, первые жертвы и новый Майдан. В правящей партии "Грузинская мечта" такое развитие событий считают крайне опасным.

В покое Грузию теперь, скорее всего, не оставят. Нынешняя ситуация в стране не могла устроить Вашингтон. Грузия неожиданно позволила себе вопреки требованиям из-за океана не вводить санкции против России, не поставлять оружие Украине, принимать российский туристов и вести торговлю с Москвой.

"Конечно же, они будут продолжать самым активным образом вмешиваться во внутренние дела Грузии, и они будут пытаться поменять в Грузии власть. То, что Грузия занимает нейтралитет сейчас по украинскому сюжету, разумеется, вызывает колоссальное раздражение на Западе. И попытки повлиять на нынешние власти Грузии ничем не закончились, а это значит, что рано или поздно Запад начнет, как он этот делал неоднократно раньше и в Грузии, и в других странах, он начнет эту власть менять. Удастся ему это или нет, будет зависеть от степени зрелости грузинского общества", - продолжил Косачев.

Очевидно, что зрелые общества и зрелые политики как их представители Вашингтону не нужны. К сожалению, не все, к кому тянутся его щупальца, это понимают. Так, совершенно прозападная политика молдавского руководства уже обрушила экономику страны. Инфляция за год выросла с 9 до 30 процентов. Но до проблем ли США в отдельно взятой стране? Главное, что под рукой еще один карманный режим, готовый противостоять России. И чем больше таких - тем лучше.

Президентом той же Грузии стала гражданка Франции, бывший сотрудник МИД этой страны - Саломе Зурабишвили. Как по случайному совпадению, буквально накануне событий в Тбилиси она приехала в США и даже не подумала возвращаться в неспокойную страну. А обращение к нации записала на фоне американской статуи Свободы. Зурабишвили бунтарей даже не осудила, наоборот -поддержала. Ведь это в США захват Капитолия - внутренний терроризм, а в Грузии нападение на парламент - борьба за демократию. И так по всему миру: что позволено Вашингтону, не позволено больше никому. Политика двойных стандартов на страже американского могущества.

"Все проводится в тесной координации с Госдепартаментом США, с посольством США в Тбилиси. Американский посол в Грузии имеет опыт работы на Украине. Поэтому технология известна, отработана. И просто используется сценарий, связанный с пресловутым штурмом Капитолия. Не Майдан, но штурм Капитолия в грузинском исполнении. США проводят в Грузии операцию по приручению действующей власти и, соответственно, по прививке оппозиции, которая не согласна с тем, что проводится спокойный, независимый от в том числе от американцев внешнеполитический курс", - указал политолог Максим Жаров.

Попросту говоря, Тбилиси пытаются поставить на место, а заодно послать сигнал другим. Эксперты уже задаются вопросом: кто следующий? Попытка переворота в Казахстане потерпела неудачу, в том числе при поддержке России. Но еще остаются традиционно неспокойные Армения и Киргизия, у которых к тому же самые тесные связи с Москвой. План "Петля Анаконды", который американский политолог и русофоб Збигнев Бжезинский в наши дни предлагал использовать уже против России, продолжает действовать. Сегодня Штатам как никогда нужен второй фронт.

Алексей Платонов, Екатерина Симанович, "В Центре Событий", "ТВ Центр"

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