Толкнувшего подростка под поезд мужчину арестовали

Уголовное дело заведено по статье покушение на убийство

Суд в Москве отправил под арест мужчину, который в метро толкнул подростка прямо под прибывающий поезд, передает РИА Новости.

Фигурант дела будет оставаться под стражей до 9 мая.

Трагедии удалось избежать. Школьник выжил и почти не пострадал. Нападавшего - Владимира Кизика 1961 года рождения - скрутили пассажиры и удерживали до прибытия полиции.

На допросе он рассказал, что со своей жертвой не знаком, конфликта между ними не было, мотивов поступка объяснить не смог, но вину признал и заявил о раскаянии.

Уголовное дело заведено по статье покушение на убийство. Подозреваемому предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Следователям удалось установить, что подозреваемый неоднократно обращался за психиатрической помощью в один из стационаров. Теперь следователям предстоит установить, не было ли халатности в действиях персонала.

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