Макрон заявил о намерении помочь Украине с контрнаступлением

Франция и Великобритания ведут подготовку украинских военнослужащих

Западные страны намерены помочь Украине начать контрнаступление. Об этом на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Наше желание на ближайшую перспективу - помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести", - сказал Макрон (цитата по РИА Новости).

Французский президент также пообещал сделать все, чтобы конфликт не перерос в глобальное противостояние. По его словам, Запад "c первого дня оказывает помощь Украине". Так, Франция и Великобритания ведут подготовку украинских военнослужащих, сообщил Макрон.

В свою очередь Риши Сунак перед встречей с Макроном заявлял, что конфликт на Украине завершится за столом переговоров, а поставки Западом оружия киевским властям призваны укрепить их позиции перед началом серьезного диалога с Москвой. Об этом пишет ТАСС.

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