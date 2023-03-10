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ЦБ сообщил о снижении профицита внешней торговли России

19:13
  • пятница
  • 10 марта 2023

Почти в три раза

Как следует из предварительной оценки Центробанка, на которую ссылается РБК, профицит внешней торговли России в январе-феврале 2023 года составил 15,3 млрд долларов - в 2,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (43,5 млрд).

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По данным ЦБ, связано это с сокращением объема экспорта товаров на фоне снижения поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта.

Также отмечено, что за первые два месяца снизилось положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса - с 37,7 млрд долларов в прошлом году до 12,9 млрд.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что новые санкции Запада в отношении ряда российских банков не создают системных рисков, хотя в 2022 году потери кредитно-финансовых учреждений в России составили 400 млрд рублей. Она добавила, что для перестройки российской экономики в сложившихся условиях потребуются значительные дополнительные ресурсы.

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