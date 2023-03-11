За сутки в России госпитализировано 1594 больных коронавирусом

Заразился ковидом 12 241 человек

За сутки в России госпитализировано 1 594 больных коронавирусом, всего зафиксирован 12 241 случай заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 411 108 человек с COVID-19, умерло 396 549 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализировано 147 человек, зарегистрировано 2 214 новых больных, всего в столице 3 442 789 инфицированных, скончались 48 322 пациента.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

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