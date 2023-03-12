В России госпитализированы с коронавирусом ещё 758 человек

Число заболевших снижается

За сутки в России госпитализировано 758 больных коронавирусом, всего зафиксировано 11 985 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 22 423 093 человека с COVID-19, умерло 396 586 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

В Москве госпитализирован 121 человека, зарегистрировано 2 015 новых больных, всего в столице 3 444 804 инфицированных, скончались 48 328 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"