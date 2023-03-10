Росстат назвал число россиян с доходами ниже границы бедности

Эта граница составила 13545 рублей

За 2022 год численность населения России с доходами ниже границы бедности сократилась на 0,7 млн до 15,3 млн, это 10,5% жителей страны, сообщил Росстат.

"По сравнению с 2021 года доля малоимущего населения страны сократилась на 0,7 млн человек - с 16,0 млн до 15,3 млн человек - или на 0,5 п. п. (с 11,0% в 2021 году до 10,5% в 2022 году)", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В целом граница бедности за 2022 год составила 13545 рублей.

Как добавили в Росстате, в прошлом году денежные доходы населения составили 79,1 трлн рублей, увеличившись за год на 12,2%. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения выросли в 2022 году на 12,4% по сравнению с 2021 годом до 45272 рублей.

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