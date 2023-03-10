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Минобороны: дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется

20:07
  • пятница
  • 10 марта 2023

Ведомство призывает не поддаваться на провокации

Национальный центр управления обороной России дал комментарий о возможности дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации.

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Как отметили в центре, возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, - "под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации".

"Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится", - сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

В Минобороны призвали не поддаваться на провокации. Там также рассказали, что за последнюю неделю на горячую линию поступило 54 звонка, а за все время ее существования - 12867 обращений.

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