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Канада запретила импорт алюминия и стали из России

20:53
  • пятница
  • 10 марта 2023

Так Оттава хочет ограничить поступление доходов в бюджет России

Канадские власти ввели запрет на импорт алюминия и стали из России. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.

В документе говорится, что любому лицу в Канаде и "любому канадцу за пределами Канады" запрещается импортировать, покупать или приобретать из России железо, сталь, алюминий и изделия из него.

Таким образом, власти страны намерены ограничить поступление доходов в бюджет России, пишет "Интерфакс".

Запрет касается всей алюминиевой продукции, в том числе необработанного и листового алюминия, а также готовой продукции, включая посуду и другие товары для дома. Также запрещен ввоз железа, нелегированной стали, полуфабрикатов и готовых изделий, в том числе труб.

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