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Минюст признал Всемирный фонд природы иноагентом

21:21
  • пятница
  • 10 марта 2023

Фонд получал поддержку от иностранных источников

Минюст в пятницу вечером расширил список иностранных агентов. В перечень вошли экономист Сергей Гуриев, Геннадий Гудков, блогер Nixelpixel, а также экс-руководитель "Яндекс. Новости" Лев Гершензон.

Кроме того, в перечень иностранных агентов включены фонд "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд природы (прежнее название  - Всемирный фонд дикой природы). Как заявили в Минюсте, WWF получал поддержку от иностранных источников.

"Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти , препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении ведомства.

Также в список иноагентов попал журналист из Владивостока Даниил Губарев.

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