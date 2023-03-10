Минюст признал Всемирный фонд природы иноагентом

Фонд получал поддержку от иностранных источников

Минюст в пятницу вечером расширил список иностранных агентов. В перечень вошли экономист Сергей Гуриев, Геннадий Гудков, блогер Nixelpixel, а также экс-руководитель "Яндекс. Новости" Лев Гершензон.

Кроме того, в перечень иностранных агентов включены фонд "Свободная Бурятия" и Всемирный фонд природы (прежнее название - Всемирный фонд дикой природы). Как заявили в Минюсте, WWF получал поддержку от иностранных источников.

"Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти , препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов. Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике", - говорится в сообщении ведомства.

Также в список иноагентов попал журналист из Владивостока Даниил Губарев.

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