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Минобороны показало работу систем "Солнцепёк" в зоне СВО

10:39
  • суббота
  • 11 марта 2023

Расчёты уничтожают укрепления ВСУ

Российские военные сорвали наступление украинских боевиков, которые пытались прорваться на нашу территорию. Кадры боевой работы тяжёлых огнемётных систем "Солнцепёк" опубликовало Минобороны.

Термобарическими снарядами расчёты наносят сокрушительные удары по объектам ВСУ. Даже особо прочные сооружения, укреплённые склады с боеприпасами и замаскированные наблюдательные пункты не могут выдержать залп "Солнцепёка".

На этот раз целью наших военных стала диверсионная группа, укрывшаяся в лесу. Обнаружив радикалов, расчёт нанёс высокоточный удар и ликвидировал формирование неонацистов, сообщает "ТВ Центр".

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