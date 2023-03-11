Представлены новые герои спецоперации

Они выполняют важные задачи в Донбассе

В Минобороны рассказали о подвигах российских военных, которые защищают мирных жителей Донбасса. Колонна снабжения под руководством майора Александра Малахова попала под артиллерийский обстрел с позиций неонацистов.

Александр мгновенно оценил ситуацию и, грамотно используя особенности местного рельефа, вывел своих подчинённых из-под огня, после чего продолжил движение по маршруту и вовремя доставил грузы на передовую.

Рядовой Родион Батуев под плотным огнём с позиций украинских радикалов, которые пытались лишить наши подразделения связи с командованием, вывел командно-штабную машину в безопасное место.

Родион получил ранение, но задачу выполнил - развернув аппаратуру и обеспечив устойчивую связь между подразделениями, сообщает "ТВ Центр".

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