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Жители Артёмовска ждут освобождения города российскими войсками

10:03
  • суббота
  • 11 марта 2023

Об этом рассказал немецкий журналист

Голос правды неожиданно прорвался в немецкий телеэфир. Находясь в студии телеканала Welt корреспондент Штеффен Шварцкопф сказал то, о чем в западных СМИ принято умалчивать: многие жители ждут освобождения Артёмовска российскими военными.

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Журналист рассказал о своей поездке в город для съёмки репортажа об эвакуации населения украинскими властями. Во время общения с корреспондентом люди рассказали, что категорически отказались уезжать на подконтрольные Киеву территории.

Штеффен Шварцкопф отметил, что даже пытался переубедить жителей Артёмовска, но они просто его не слушали. "Не надо забывать одну горькую правду: многие люди в восточной Украине настроены пророссийски", - указал журналист.

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