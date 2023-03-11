ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Православных монахов выгоняют из Киево-Печерской лавры

10:15
  • суббота
  • 11 марта 2023

Гонения на церковь осудили в Москве

Гонения на верующих канонической православной церкви на Украине разворачиваются в полную силу. Такими словами отреагировал советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов на требование властей к монахам Киево-Печерской лавры покинуть обитель, сообщает "ТВ Центр".
Раскольники захватили главный храм Киево-Печерской лавры

Священнослужителей обязали освободить занимаемые помещения не позднее 29 марта. Это решение было одобрено Межведомственной рабочей группой, которая беспочвенно обвинила Украинскую православную церковь в нарушении договора по использованию госимущества.

По данным украинской прессы, УПЦ уже отвергла ультиматум, поскольку для этого нет юридических оснований. Апогеем беззакония назвал сложившуюся ситуацию глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прокомментировали скандал и в российском МИДе. Теперь у Вашингтона не получится не увидеть гонения против верующих на Украине, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
СБУ проводит обыски в монастырях УПЦ
СБУ проводит обыски в монастырях УПЦ
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
СБУ проводит обыски в монастырях УПЦ
СБУ проводит обыски в монастырях УПЦ
Киево-Печерская лавра
Киево-Печерская лавра
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.