Православных монахов выгоняют из Киево-Печерской лавры

Гонения на церковь осудили в Москве

Гонения на верующих канонической православной церкви на Украине разворачиваются в полную силу. Такими словами отреагировал советник патриарха Кирилла протоиерей Николай Балашов на требование властей к монахам Киево-Печерской лавры покинуть обитель, сообщает "ТВ Центр".

Священнослужителей обязали освободить занимаемые помещения не позднее 29 марта. Это решение было одобрено Межведомственной рабочей группой, которая беспочвенно обвинила Украинскую православную церковь в нарушении договора по использованию госимущества.

По данным украинской прессы, УПЦ уже отвергла ультиматум, поскольку для этого нет юридических оснований. Апогеем беззакония назвал сложившуюся ситуацию глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Прокомментировали скандал и в российском МИДе. Теперь у Вашингтона не получится не увидеть гонения против верующих на Украине, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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