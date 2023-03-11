ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

У берегов Бразилии сняли на видео огромный смерч

11:30
  • суббота
  • 11 марта 2023

Местные рыбаки успели спастись

Из-за жары под сорок градусов и рекордной влажности у берегов Бразилии сформировался огромный смерч. Вихревой столб высотой в несколько сотен метров появился в заливе на юге страны.

Рыбаки, которые в этот момент вели промысел, успели отвести лодки с его траектории. Не причинив никому вреда, смерч вышел на сушу, сообщает "ТВ Центр".

По данным властей, разрушений и пострадавших нет. Пользователи активно делятся этими завораживающими и одновременно пугающими кадрами в соцсетях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Смерч
Смерч
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.