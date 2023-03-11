У берегов Бразилии сняли на видео огромный смерч

Местные рыбаки успели спастись

Из-за жары под сорок градусов и рекордной влажности у берегов Бразилии сформировался огромный смерч. Вихревой столб высотой в несколько сотен метров появился в заливе на юге страны.

Рыбаки, которые в этот момент вели промысел, успели отвести лодки с его траектории. Не причинив никому вреда, смерч вышел на сушу, сообщает "ТВ Центр".

По данным властей, разрушений и пострадавших нет. Пользователи активно делятся этими завораживающими и одновременно пугающими кадрами в соцсетях.

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