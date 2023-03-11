Москва принимает фестиваль "Триумф джаза"

Гала-концерты проходят в Доме музыки

В России стартовал один из самых крупных фестивалей мирового уровня - "Триумф джаза". Он проводится уже в 23-й раз и в этом году объединил Москву, Санкт-Петербург и Тулу.

В столице гала-концерты проходят в Доме музыки. Перед зрителями выступят звёзды мировой музыкальной сцены - народная артистка России Хибла Герзмава и Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.

Кроме того, впервые в нашей стране на сцену выйдут коллективы из Индонезии, Таиланда и Турции, сообщает "ТВ Центр".

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