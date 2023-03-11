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МЧС проводит в Приморье профилактические рейды

12:57
  • суббота
  • 11 марта 2023

Рыбакам запрещено выходить на лёд

Горячая пора у сотрудников МЧС в Приморье. С наступлением календарной весны в регионе официально запрещён выход на лед, однако некоторых рыбаков никакие правила и предостережения не останавливают от любимого занятия. Не пугают любителей экстремальной рыбалки и штрафы. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели отправляются в профилактические рейды.
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Кажется, только трещины на льду и могут заставить их прекратить рыбачить. Десятки любителей подледного лова спешно эвакуируются, пока их не отнесло в море. Сотрудники МЧС патрулируют акваторию Амурского залива. Сейчас лёд уже становится хрупким, поэтому спасатели работают в режиме повышенной готовности, сообщает "ТВ Центр".

При виде комиссии некоторые рыбаки предпочитают сбежать. Оставляют удочки, наживку, даже улов. Но кажется, что, когда спасатели закончат свою работу, рыбаки вернуться на опасный лёд.

Рыбаков предупреждают об опасности, раздают памятки, как вести себя, если провалился в воду. Напоминают о запрете выхода на лёд. Но, любители такого уже экстремального хобби упорно его игнорируют. Говорят, что любят ловить рыбу.

На Сахалине на этой неделе около пятидесяти человек унесло на льдине в море. Для спасательной операции пришлось задействовать даже авиацию.  Людей спасли. Только вот большинство вещей рыбакам пришлось оставить на льду. И не только удочки, но и снегоходы. Некоторые поехали за своей техникой уже на лодке. Не жалеют рыбаки и свои машины. Ради наваги или камбалы готовы и дорогостоящим автомобилем пожертвовать.

За выход на лёд штраф от ста до пятисот рублей. А за выезд - около трёх тысяч. Такие, суммы, признаются сами рыбаки, их не остановят. Сейчас в Приморье действует штормовое предупреждение. В ближайшие дни ожидаются сильный ветер, снег, вынос льда. Рыбаков призывают остаться дома.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".  

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