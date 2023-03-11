Кириенко обратился к участникам конкурса "Лидеры возрождения"

Полуфинал прошёл в Ростове-на-Дону

Максимально быстро и эффективно восстановить Донбасс, поднять экономику новых российских регионов - такая задача стоит перед участниками конкурса "Лидеры возрождения". Он проводится по поручению Владимира Путина, сообщает "ТВ Центр".

Молодые перспективные управленцы сейчас очень востребованы. Только в ЛНР было подано свыше десяти тысяч заявок. Полуфинал кадровых состязаний состоялся в Ростове-на-Дону. В него прошли около шестисот лучших специалистов-руководителей в области строительства, образования, экономики.

К участникам обратился первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. "Я вас всех поздравляю с выходом в полуфинал первого конкурса "Лидеры возрождения". Это уже большая победа", - сказал он.

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