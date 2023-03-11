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Собянин рассказал о преображении районов на юго-востоке Москвы

11:03
  • суббота
  • 11 марта 2023

Проделана большая работа

О том, как за последние годы изменилась жизнь шести районов на юго-востоке столицы, в которых проживает около миллиона москвичей, рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин.

Несколько лет столичные власти занимались улучшением сложной экологической ситуации и транспортной доступности на этих территориях. При этом не забывая и о других важных сферах, таких как благоустройство, образование, здравоохранение.

В Капотне, Кузьминках и других районах были созданы новые парки, реорганизованы промзоны, построены и отремонтированы десятки школ и поликлиник, обновлены кинотеатры и дома культуры, сообщает "ТВ Центр".

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