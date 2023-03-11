Калифорнию затопило после снежного шторма и потепления

Есть погибшие

Два человека погибли в Калифорния в результате масштабных наводнений. За зиму это уже десятое стихийное бедствие в штате, сообщает "ТВ Центр".

После продолжительного снежного шторма резко потеплело. Ливни и огромные массы тающего снега вызвали подтопления. Вода разрушает дома и дороги. Несколько населённых пунктов отрезаны от остального мира. Во многих нет электричества. Власти объявили чрезвычайное положение. К ликвидации последствий привлекли национальную гвардию.

Десять тысяч человек получили рекомендацию срочно покинуть свои дома. Остальным советуют закупать продукты на две недели вперёд. Наводнение усиливается. В начале следующей недели ожидается новый циклон и ухудшение ситуации.

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