В Артёмовске начался штурм главного укрепрайона ВСУ

Город будет освобождён

Российские подразделения форсировали реку Бахмутку и ведут бой в центре Артёмовска. Также наши штурмовые отряды активно продвигаются в городской промзоне, в частности идёт наступление вглубь территории завода по обработке металлов. Его площадь - 100 тысяч квадратных метров. Это главный опорный пункт ВСУ в городе. С воздуха наступление поддерживает авиация.

Завод удерживают подразделения националистов, усиленные бронетехникой. Боевики пытались отбросить спецназ, отправив наперерез колонну танков, но безуспешно. Общая численность боевиков в артёмовской промзоне - более тысячи человек. Первая линия обороны на подходах к этой зоне уже взломана, сообщает "ТВ Центр".

Но самое опасное для ВСУ - потеря северных окраин. Там уже сосредоточены батареи гаубиц и реактивных установок. И сегодня они обстреливают Часов Яр, куда боевики стягивали резервы. Печальная новость для Зеленского - плацдарм в Часовом Яре начал рассыпаться и нести серьёзные потери, еще до того, как он объявил о намерениях провести масштабное контрнаступление на Артёмовск.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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