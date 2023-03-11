Медведев отреагировал на идею Зеленского переименовать Россию в Московию

Политик предложил новое название для Украины

Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России в Московию.

"Ну что тут сказать… Наш ответ? Нет, конечно, не Хохляндия. И уж тем более не Малороссия. Только Schweinisch Bandera-Reich", - написал зампред Совета безопасности России у себя в Telegram-канале. (Перевод с немецкого: Свиная бандеровская империя - Прим.ред.).

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал эту идею Зеленского "сдвигом по фазе" и заявил, что к подобным инициативам можно относиться только с улыбкой. А депутат от "Единой России" Олег Морозов назвал это проявлением "комплекса политического карлика".

10 марта Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю тщательно проработать возможность переименования России в Московию. В феврале соответствующая петиция набрала в Сети необходимые для её официального рассмотрения 25 тысяч голосов.

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