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Собянин рассказал о рекордах Большой кольцевой линии

13:00
  • суббота
  • 11 марта 2023

Это самое большое метрокольцо в мире

Большая кольцевая линия метро - один из крупнейших в мире проектов в метростроении. Интересные факты о линии и её рекордах сообщил Сергей Собянин на своей странице "ВКонтакте".
Путин и Собянин открыли движение поездов на всем протяжении БКЛ метро

Длина БКЛ - 70 километров, это самое длинное метрокольцо в мире. Участок БКЛ от "Мнёвников" до "Каховской" протяжённостью 20 километров стал самым протяжённым участком московского метро, открытым в один день.

Длина всех проложенных кабелей на БКЛ – около 25 тысяч километров, это больше половины протяжённости экватора. А общая площадь трёх депо новой линии - около 44 гектаров, что составляет площадь 62 футбольных полей.

Самый протяжённый эскалатор расположен на станции БКЛ "Марьина Роща". Его длина - 130 метров. Полный круг по БКЛ занимает около 90 минут, то есть два футбольных тайма, сообщил мэр Москвы.

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