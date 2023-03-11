В Москве возводят храм в честь Ксении Петербургской

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На севере Москвы в Бескудниковском районе возводят храм в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Над проектом одноглавой церкви с тремя апсидами и приделом работал большой коллектив специалистов. Здание выполнено в традициях русского средневекового зодчества и рассчитано на пятьсот человек.

Уже завершены монолитные работы, установлены барабаны, купол и крест. Сейчас приступили к обустройству кровли и прокладке инженерных сетей, сообщает "ТВ Центр".

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