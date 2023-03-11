Сугробы в Москве вырастут ещё на 6 сантиметров

Снег будет идти до понедельника

Ещё плюс шесть сантиметров. На столько может вырасти снежный покров в Москве к понедельнику, 13 марта. Согласно прогнозу синоптиков, непогода в столичном регионе продлится все выходные.

Идёт мокрый снег. Возможен гололёд. Городские службы в режиме повышенной готовности. На дороги вышла коммунальная техника, сообщает "ТВ Центр".

В Саратовской области начался паводок. Вышедшие из берегов реки подтопили несколько мостов. Спасатели организовали для жителей лодочную переправу.

В полноводные каналы превратились некоторые улицы в Пензе. Местами уровень воды доходит до капота машин.

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