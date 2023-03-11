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Школа акварели Сергея Андрияки приглашает на День открытых дверей

14:52
  • суббота
  • 11 марта 2023

Гостей ждут мастер-классы и концерт

Мастер-классы, лекции, выставки, концерт классической музыки - такую насыщенную программу подготовили для гостей в Школе акварели Сергея Андрияки. Сегодня там проходит День открытых дверей.

В Новой Третьяковке открылась выставка в честь юбилея Академии Сергея Андрияки
В Манеже открылась выставка "Школы и Академии акварели Сергея Андрияки"

Посетителей ждут творческие встречи с художественными руководителями и педагогами, в том числе с Сергеем Андриякой. Мастера проведут открытые уроки, ответят на вопросы.

Абитуриенты узнают условия поступления и смогут попробовать себя в разных видах живописи, гончарном деле и даже в ювелирном искусстве, сообщает "ТВ Центр".

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Мастер-класс в Школе акварели Сергея Андрияки
Мастер-класс в Школе акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки
Школа акварели Сергея Андрияки
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