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В Москве открылась выставка "Образование и карьера"

14:51
  • суббота
  • 11 марта 2023

Там можно сдать пробный ЕГЭ

Сто учебных заведений и десятки работодателей представили свои программы и стажировки на выставке "Образование и карьера", которая открылась в столичном Гостином дворе.

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Абитуриентам и школьникам рассказывают о востребованных профессиях. Желающие могут сдать пробный ЕГЭ и пообщаться с преподавателями вузов.

Тех, кто уже определился со специальностью, ждут на ярмарке вакансий. Им предложат варианты трудоустройства с полной или частичной занятостью. Эксперты подскажут, как лучше составить резюме, и проконсультируют по вопросам трудового законодательства.

Ряд семинаров проведут специалисты программы "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей", сообщает "ТВ Центр".

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Выставке "Образование и карьера"
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Выставке "Образование и карьера"
Выставке "Образование и карьера"
Выставке "Образование и карьера"
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