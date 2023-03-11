Собянин рассказал, как обновляется участок МЦД между Белорусским и Савёловским вокзалами

Это нужно для уменьшения интервалов движения поездов

В Москве будет расширен участок железной дороги от Савёловского до Белорусского вокзала. К запуску МЦД-4 количество путей на этом участке вырастет с двух до четырёх, написал у себя на странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр отметил, что сейчас на этом участке проходит МЦД-1 и действует реверсивное движение, но скоро здесь закончат переустройство второго пути и начнут укладку двух главных путей для МЦД-4.

Участок реконструируют так, чтобы поезда по нему могли ходить с минимальным интервалом в часы пик: 5–7 минут.

МЦД-4 свяжет подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный, даст возможность жителям Москвы и Подмосковья строить новые сквозные маршруты, в том числе доезжать до семи центральных вокзалов без пересадок. Запуск планируется в 2023 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"