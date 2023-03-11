На острове Ява началось извержение самого активного вулкана

Потоки лавы стекают со склона гиганта

На острове Ява начал извергаться вулкан Мерапи. Потоки лавы растеклись почти на два километра. В воздух поднимаются огромные клубы серого дыма, сообщает "ТВ Центр".

Власти повысили уровень опасности до третьего из четырёх возможных. Жителям запретили приближаться к опасному объекту. О жертвах и разрушениях не сообщается.

В Индонезии больше сотни действующих вулканов, но Мерапи - самый активный из них. Его название переводится как Гора огня. Вулкан находится на линии крупного разлома земной коры. Масштабные извержения происходят каждые семь лет.

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