Минобороны сообщило о больших потерях ВСУ на донецком направлении

Нанесены удары по скоплению живой силы и техники противника

Российские войска за сутки уничтожили на донецком направлении более 140 украинских военнослужащих. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На южнодонецком и запорожском направлениях уничтожены свыше 70 военных ВСУ, гаубица Д-20, три боевые бронированные машины и один автомобиль. На купянском направлении армия Украины потеряла до 50 военных и самоходную установку "Гвоздика".

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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