Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры ТиНАО

Город следит за выполнением обязательств застройщиками

До конца этого года в Новой Москве за счёт внебюджетных источников финансирования будут построены 8 школ и 14 детских садов. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что все проекты индивидуальные и соответствуют требованиям безопасности, экологичности и безбарьерной среды. В округе появятся тысячи новых мест для учащихся.

Собянин указал, что в ТиНАО много молодых семей, поэтому с ростом рождаемости растёт и потребность в образовательных учреждениях. Город внимательно следит за выполнением обязательств по их строительству застройщиками, заверил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"