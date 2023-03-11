Собянин: Созданные в Москве мультфильмы популярны во всём мире

Город поддерживает киностудии

Московские власти поддерживают продвижение столичных кинокомпаний на зарубежных рынках. О различных формах поддержки сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр назвал, в частности, гранты и субсидии кино- и анимационным студиям на увеличение продаж их продукции в других странах. Так, с 2020 года помощь в 55 миллионов рублей получили около 20 киностудий.

Помощь студиям окажут и в этом году. В июне московские кинокомпании смогут принять участие в отраслевой бизнес-миссии, организованной в рамках китайского China International Cartoon and Animation Festival (CICAF). А в ноябре в Индии откроется объединённая экспозиция студий Москвы в рамках Film Bazaar.

Собянин отметил, что созданные в Москве мультфильмы смотрят по всему миру. Особенно зрителям нравятся "Принцесса и Дракон", "Два хвоста", "Новое Простоквашино", "Снежная Королева", "Приключения Пети и Волка".

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