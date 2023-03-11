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Из горящего здания в Москве спасены 4 человека

17:37
  • суббота
  • 11 марта 2023

Проводилась массовая эвакуация

Во время тушения пожара в административном здании в Москве спасены четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Огонь вспыхнул в многоэтажном административном здании на улице Академика Королёва. Там располагаются офисы десятков учреждений, в том числе редакция телеканала "Спас".

По состоянию на 17 часов пожар локализован. Открытое горение сбито. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Известно, что Мосгортранс выделил три автобуса для обогрева людей, эвакуированных из офисного здания во время пожара.

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