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Собянин рассказал о замене устаревших ламп уличного освещения столицы на светодиодные

18:40
  • суббота
  • 11 марта 2023

Они лучше освещают улицы и здания

В этом году в Москве заменят шесть с половиной тысяч фонарей с устаревшими лампами на светодиодные. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что сейчас уже половина всех уличных светильников в столице светодиодные. Остальную часть натриевых и галогеновых ламп постепенно меняют, когда у них заканчивается срок эксплуатации.

Москва стала в два раза ярче, чем 12 лет назад. Город освещают больше миллиона ламп, написал Собянин.

Он также сообщил, что больше трети наружного освещения в Москве оборудовано умными датчиками. Благодаря им энергетики на расстоянии могут включать или выключать подсветку и регулировать напряжение.

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