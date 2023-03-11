Обанкротился крупнейший банк США

За ним могут рухнуть и другие банки

В США рухнул один из крупнейших банков - Silicon Valley Bank. Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов, регулирующие органы штата Калифорния закрыли SVB.

Он стал самым крупным банком, рухнувшим в США после последнего финансового кризиса 2008 года. SVB - крупнейший банк Кремниевой Долины, в нём хранились средства стартапов и венчурных фондов.

Пока эксперты не дают чётких оценок, каким образом банкротство SVB отразится на функционировании банковского сектора США, но, некоторые наблюдатели предполагают, что это может повлечь за собой новые банкротства.

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