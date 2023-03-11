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Полиция в Париже не может справиться с протестующими

19:43
  • суббота
  • 11 марта 2023

Стражи порядка применяют спецсредства

Очередная акция противников пенсионной реформы в Париже переросла в массовые беспорядки. Масштабные столкновения митингующих со стражами порядка вспыхнули неподалёку от площади Нации, там должен был завершиться протестный марш.
Париж охватили беспорядки

Из толпы в полицейских летят камни и бутылки. В ответ силовики распыляют слезоточивый газ и производят задержания. Одного из участников беспорядков протестующим удалось отбить у полиции, сообщает с места событий корреспондент ТАСС.

Агрессивно настроенные манифестанты сваливают в кучу и поджигают мусорные баки. К месту беспорядков начали прибывать пожарные.

На этой неделе верхняя палата парламента одобрил поправку, предполагающую увеличение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Акции против пенсионной реформы начались несколько недель назад, когда депутаты стали обсуждать её детали.

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