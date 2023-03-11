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Пьяный мэр Сретенска угрожал топором полицейским

20:41
  • суббота
  • 11 марта 2023

Подозреваемый задержан

В Забайкалье задержан мэр города Сретенска Евгений Киргизов. По данным пресс-службы регионального главка СКР, он с топором напал на полицейских. При этом мэр находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Инцидент произошёл вечером 10 марта. Сотрудники полиции остановили машину, за рулём которой сидел пьяный Киргизов. Он оказал сопротивление стражам порядка и попытался ударить их топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого.

Против Киргизова завели уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Максимальный срок, который грозит мэру – пять лет лишения свободы.

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