Пьяный мэр Сретенска угрожал топором полицейским

Подозреваемый задержан

В Забайкалье задержан мэр города Сретенска Евгений Киргизов. По данным пресс-службы регионального главка СКР, он с топором напал на полицейских. При этом мэр находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошёл вечером 10 марта. Сотрудники полиции остановили машину, за рулём которой сидел пьяный Киргизов. Он оказал сопротивление стражам порядка и попытался ударить их топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого.

Против Киргизова завели уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти". Максимальный срок, который грозит мэру – пять лет лишения свободы.

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