Минобороны показало работу установок "Град" в зоне спецоперации

Расчёты РСЗО уничтожают укрепрайоны противника

Расчёты реактивных систем залпового огня "Град" нанесли сокрушительные удары по укреплённым объектам и замаскированным позициям ВСУ. Кадры работы наших артиллеристов опубликовало Минобороны.

РСЗО прикрывают штурмовую пехоту ВДВ во время выполнения боевых задач. Артбатареи, оборонительные сооружения, пункты управления и бронетехника националистов - практически ничто не может выдержать попадание из "Градов".

Разведку вражеских позиций, корректировку огня и контроль поражения объектов противника обеспечивают расчёты разведывательных беспилотников. Выпустив снаряды, артиллеристы оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный огонь неонацистов и перезарядить орудия, сообщает "ТВ Центр".

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