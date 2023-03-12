Российским военным вручили высокие награды на передовой

Они выполняют задачи по освобождению Донбасса

Бойцов, отличившихся в ходе спецоперации, отметили государственными наградами. Сержантам, прапорщикам и офицерам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест IV степени" и медаль Суворова.

Церемония прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. Получив награды, наши военнослужащие оперативно вернулись на позиции и продолжили выполнять поставленные задачи, сообщает "ТВ Центр".

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