ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российским военным вручили высокие награды на передовой

10:54
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Они выполняют задачи по освобождению Донбасса

Бойцов, отличившихся в ходе спецоперации, отметили государственными наградами. Сержантам, прапорщикам и офицерам вручили ордена Мужества, медали "За отвагу", знаки отличия "Георгиевский крест IV степени" и медаль Суворова.

Церемония прошла в непосредственной близости от линии соприкосновения. Получив награды, наши военнослужащие оперативно вернулись на позиции и продолжили выполнять поставленные задачи, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Награждение отличившихся во время спецоперации военных
Медаль "За отвагу"
Медаль "За отвагу"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.