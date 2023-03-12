В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Они сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о новых подвигах наших военных, которые защищают мирное население Донбасса. Группа сапёров под командованием сержанта Владислава Ватанина подверглась миномётному обстрелу с позиций украинских радикалов, когда разминировала местность перед штурмом позиций ВСУ.

Владислав получил ранение, но продолжил выполнять поставленную задачу. Опорный пункт неонацистов в итоге был взят нашими штурмовиками, противника отбросили вглубь обороны.

Заместитель командира взвода сержант Алексей Орехов обнаружил группу украинских диверсантов, которые готовили нападение на стратегически важный объект.

Алексей атаковал боевиков, прицельным огнём сковал их действия и удерживал оборону до прибытия подкрепления. По итогам боя, ДРГ неонацистов была уничтожена, сообщает "ТВ Центр".

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