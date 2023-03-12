Рассыпается версия о подрыве "Северных потоков" проукраинскими силами

Новые факты подвергли сомнению в Германии

Версия о причастности неких неподконтрольных Киеву украинцев ко взрывам на "Северных потоках", которую активно раскручивают в западных СМИ, вызывает всё больше вопросов.

Журналисты немецкой газеты "Бильд" усомнились в том, что диверсанты могли использовать для осуществления своих планов парусную яхту "Андромеда", о чём ранее заявили местные следователи.

15-метровое судно в статье называют скорлупкой, на которой просто невозможно перевезти необходимое для теракта количество взрывчатки. Да и переправить её через Польшу и Германию, не попав в поле зрения спецслужб или полиции, также маловероятно.

Кроме того, на "Андромеде" нет специального спускового механизма и водолазного снаряжения. А ещё для длительных глубоководных работ нужна система стабилизации, которой, как выяснили немецкие журналисты, на этом судне тоже нет, сообщает "ТВ Центр".

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