В регионах резко ухудшается паводковая ситуация

Реки выходят из берегов

С приходом резкого весеннего потепления в нескольких российских регионах началось стремительное таяние снега, реки выходят из берегов и уже затопили обширные территории.

В Ульяновской области на реке Сызранке образовался ледяной затор. Затопило дорогу и несколько деревень. Практически вплавь приходится перемещаться и жителям Воронежа. В частном секторе люди и вовсе не могут выйти за порог.

В Саратове подтопило несколько мостов. Спасатели оперативно организовали работу лодочной переправы. Полноводные реки и на некоторых улицах Пензы. Местами уровень воды достигает высоты капота машин. Городские коммунальщики работают круглосуточно.

В Тамбовской области готовятся к приходу большой воды: на берегах рек возводят искусственные насыпи, сообщает "ТВ Центр".

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