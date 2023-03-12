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В регионах резко ухудшается паводковая ситуация

10:12
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Реки выходят из берегов

С приходом резкого весеннего потепления в нескольких российских регионах началось стремительное таяние снега, реки выходят из берегов и уже затопили обширные территории.

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В Ульяновской области на реке Сызранке образовался ледяной затор. Затопило дорогу и несколько деревень. Практически вплавь приходится перемещаться и жителям Воронежа. В частном секторе люди и вовсе не могут выйти за порог.

В Саратове подтопило несколько мостов. Спасатели оперативно организовали работу лодочной переправы. Полноводные реки и на некоторых улицах Пензы. Местами уровень воды достигает высоты капота машин. Городские коммунальщики работают круглосуточно.

В Тамбовской области готовятся к приходу большой воды: на берегах рек возводят искусственные насыпи, сообщает "ТВ Центр".

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