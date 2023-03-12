Crew Dragon с Анной Кикиной на борту приводнился в Мексиканском заливе

Посадка прошла успешно

Россиянка Анна Кикина вернулась на Землю на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Спускаемая капсула с экипажем успешно приводнилась в Мексиканском заливе у побережья Флориды.

Вместе с Анной с орбиты вернулись астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката. Их встретил спасательный катер, сообщает "ТВ Центр".

С помощью гидравлического подъёмного устройства капсулу подняли на борт поискового судна. Экипаж прошел предварительный медосмотр, все показатели в норме.

Анна Кикина - первый космонавт из России, который в рамках соглашения о перекрёстных полетах между НАСА и "Роскосмосом" отправился на МКС на корабле компании SpaceX.

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