ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Crew Dragon с Анной Кикиной на борту приводнился в Мексиканском заливе

13:00
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Посадка прошла успешно

Россиянка Анна Кикина вернулась на Землю на космическом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Спускаемая капсула с экипажем успешно приводнилась в Мексиканском заливе у побережья Флориды.
Анна Кикина отправилась в США для тренировки перед перекрестным полетом

Вместе с Анной с орбиты вернулись астронавты НАСА Николь Манн и Джош Кассада, а также японец Коити Ваката. Их встретил спасательный катер, сообщает "ТВ Центр".

С помощью гидравлического подъёмного устройства капсулу подняли на борт поискового судна. Экипаж прошел предварительный медосмотр, все показатели в норме.

Анна Кикина - первый космонавт из России, который в рамках соглашения о перекрёстных полетах между НАСА и "Роскосмосом" отправился на МКС на корабле компании SpaceX.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Анна Кикина
Анна Кикина
Пилотируемый корабль Crew Dragon
Пилотируемый корабль Crew Dragon
Анна Кикина
Анна Кикина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.