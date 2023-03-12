В Москве проходит благотворительный фестиваль "От неба до сердца"

Вырученные средства направят на восстановление сельских храмов и усадеб

Экскурсии, мастер-классы, концерты и спектакли. В Москве стартовал благотворительный фестиваль "От неба до сердца". В ближайший месяц на столичных площадках пройдут десятки мероприятий для детей и взрослых.

Фестиваль проводится в рамках проекта "Хранители наследия" при поддержке Фонда президентских грантов. Средства от продажи билетов пойдут на восстановление сельских храмов и усадеб.

Организаторы выбрали 23 уникальных культурных объекта в разных регионах страны. Это шедевры старинного зодчества, которые нуждаются в реставрации, сообщает "ТВ Центр".

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