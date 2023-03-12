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Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки

11:55
  • воскресенье
  • 12 марта 2023

Возрождается старая традиция

Главархив Москвы получил "Золотой знак ВДНХ" за вклад в сохранение фотонаследия выставки. Об этом сегодня сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Выдающимся учёным, космонавтам, передовикам производства и целым трудовым коллективам вручали медали ВДНХ ещё в советское время. Обладателями золотой медали были Юрий Гагарин, создатели фонтана "Дружба народов" Прокопий Добрынин и Константин Топуридзе.

Теперь традицию решили возродить. Первым современный "Золотой знак" получил основатель лётной школы "Авиатор" Евгений Мартенюк за воссоздание исторического облика легендарного самолёта Як-42, сообщает "ТВ Центр".

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Награда "Золотой знак ВДНХ"
"Золотой знак ВДНХ" получил Евгений Мартенюк
"Золотой знак ВДНХ" получил Евгений Мартенюк
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