Собянин: ВДНХ познакомит желающих с историей награждений со дня основания выставки

Возрождается старая традиция

Главархив Москвы получил "Золотой знак ВДНХ" за вклад в сохранение фотонаследия выставки. Об этом сегодня сообщил на своей странице "ВКонтакте" мэр Сергей Собянин.

Выдающимся учёным, космонавтам, передовикам производства и целым трудовым коллективам вручали медали ВДНХ ещё в советское время. Обладателями золотой медали были Юрий Гагарин, создатели фонтана "Дружба народов" Прокопий Добрынин и Константин Топуридзе.

Теперь традицию решили возродить. Первым современный "Золотой знак" получил основатель лётной школы "Авиатор" Евгений Мартенюк за воссоздание исторического облика легендарного самолёта Як-42, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"