25 автомобилей столкнулись на трассе под Саратовом

Есть пострадавшие

Массовая автомобильная авария под Саратовом: на трассе столкнулись 25 машин. Причинами ДТП стали плохие погодные условия и сильная гололедица.

В аварии получили различные травмы 15 человек. Один из пострадавших подростков госпитализирован в тяжёлом состоянии с ушибом головного мозга.

Двоих взрослых доставили больницы. У остальных пострадавших переломы и ушибы.

На участке трассы Р-228, где произошло ЧП, перекрыли движение всех транспортных средств из-за сильного тумана, сообщает ТАСС.

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